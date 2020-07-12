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12 Temmuz 2020 Pazar 11:58:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 11:58:00

ABD Başkanı Trump aylar sonra ilk kez maskeli

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ABD Başkanı Trump, koronavirüs ile ilgili açıklamaları ve maske takmamasıyla ilgili sık sık eleştiri konusu oluyordu. Trump, aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir ABD. Son verilere göre, en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'ye çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 851 artarak 136 bin 720'ye ulaştı. Ülkede 1 milyon 460 bin kişi iyileşti.

ASKERİ TIP MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkenin Başkanı Donald Trump, koronavirüsle ilgili açıklamaları ve maske takmamasıyla ilgili sürekli eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak Başkan Trump, aylar sonra yeni görüntüsü ile dünyayı şaşırttı. Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ni ziyareti sırasında maskeyle görüntülendi.

'GEREKİRSE TAKARIM' DEMİŞTİ

Trump, daha önce kendisine maske ile ilgili yöneltilen bir soru karşısında, "Benim maske takmak ile ilgili bir sorunum yok. Gerekirse takarım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemem, ancak ABD Başkanı olarak zaten çok izole bir hayat yaşıyorum" demişti

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