  • BIST
    1085.19
  • Dolar
    7,3788
  • Euro
    8,7895
  • Altın
    466,8260
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li uzmandan 'Obama, ABD'yi Suriye'de PKK ile ittifaka soktu' değerlendirmesi
Hami Aksoy'dan, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
KKTC Başbakanı Tatar: ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması yanlış bir karardır
ABD Başkanı Trump: ABD'dekiler barışçıl gösteri değil, iç terör eylemleri
İngiltere'de hareketli gün! Gözaltına alındılar
Macron: Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni hükümet kurulacak
İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak
İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürecek
ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 KOVID-19 vakası tespit edildi
Berke Akçam 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi
Bakan Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara sınırlama
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainar: Ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili belirsizlikle yüzleşmeye devam ...
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır
Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti
Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni KOVID-19 vakası kaydedildi
İtalyan Alpleri'ndeki Marmolada buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir
BM Özel Raportörü Lynk'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına sert tepki
TBMM Başkanı Şentop uluslararası kuruluşların yeniden yapılanmasını önerdi
Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 00:25:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 00:25:00

ABD Başkanı Trump: ABD'dekiler barışçıl gösteri değil, iç terör eylemleri

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Trump, ülkede son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler hakkında, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri." nitelemesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'nin polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün kente gitti.

Ziyareti esnasında kentteki güvenlik güçleri ve yerel yöneticilerle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Trump, ülkede son dönemde yaşanan "ırkçılık ve polis karşıtı" gösterileri değerlendirdi.

Trump, göstericilerin iş yerlerine zarar verdiğini, federal binaları yakmaya çalıştığını ve mağazaları yağmaladığını anımsatan Trump, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri." nitelemesinde bulundu.

Yönetiminin kentlerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını vurgulayan Trump, kendilerinden talep edilmesi durumunda Ulusal Muhafızları diğer kentlere gönderebileceklerinin altını çizdi.

"Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız"

Trump, polis karşıtı söylemleri de eleştirerek, "Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız, bu her geçen gün artıyor." dedi.

Blake'in vurulmasına ilişkin ise Trump, "Bu süreçten geçen tüm aileler için çok üzgün hissediyorum. Olay araştırılıyor, karışık bir durum." diye konuştu.

Gösteriler esnasında hasar gören iş yerlerinin inşası için de halkın yanında olacaklarını vurgulayan Trump, "Kenosha'daki güvenlik güçlerine 1 milyon dolar vereceğiz. Gösterilerde hasar alan küçük işletmelere destek için yaklaşık 4 milyon dolar ayıracağız ve Wisconsin'de kamu güvenliğinin sağlanması için 42 milyon dolar destek vereceğiz." dedi.

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti halkı sokaklara döktü

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Diğer yandan Blake'nin ailesinin, bugün kenti ziyaret etmesi beklenen Trump ile görüşmeyi kabul etmediği, bu sebeple Trump'ın aileyle görüşmeyeceği haberi medyaya yansımıştı.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER