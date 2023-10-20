VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şi: Yeni Kalkınma Bankası, gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı
Selçuk Bayraktar'dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması
Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi
Kripto parada büyük deprem! 3 şirkete dava açıldı
“James Bond gibi bakamazsın” kavgası! Gözaltılar var
WhatsApp'a çoklu hesap desteği geldi
20 Ekim 2023 Cuma 07:18:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 07:18:00

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yaptığı soykırıma destek vereceğini açıkladı

Kaynak: aa

ABONE OL

Merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma öncesi İsrail'e destek ziyareti gerçekleştiren Biden, konuşmasında da desteğini yineleyerek 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma öncesi İsrail'e destek ziyareti gerçekleştiren Biden, konuşmasında da desteğini yineleyerek 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

İşte açıklamalarından satır başları:

"Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz."

"Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek."

"Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor."

SOYKIRIMA DESTEK

"İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız."

VAHŞETİN ORTAĞI ABD

"Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak."

14 MİLYAR DOLARLIK PAKET OLACAĞI İDDİASI

New York Times haberine göre paketin İsrail'e 14 milyar dolarlık güvenlik yardımını içermesi bekleniyor.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Biden Beyaz Saray İsrail desteği Joe Biden Beyaz Saray İsrail destek
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX