ABD Başkanı Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüştü
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, bir dizi temas gerçekleştirmek üzere ABD'yi ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın, bu sabah Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın görüşmesine katıldığı bildirildi.
Biden'ın, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya mümkün olan en kısa sürede katılmasına verdiği güçlü desteği yinelediği belirtilen açıklamada, liderlerin ayrıca Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılıklarını ele aldıkları aktarıldı.
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