  • BIST
    1120.61
  • Dolar
    7,3148
  • Euro
    8,6723
  • Altın
    453,9650
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan: 2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL
Merkez Bankası'ndan repo ihalesi
Fenerbahçe transferi bitirdi! Vedat Muriç Lazio'da
MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın küstah sözlerine tepki: Darbeciliktir
4 gün sonra denizin ortasından kurtarılan şahıs hırsız çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı! 3 ayda yaklaşık 375 milyon lira katkı
Ev arkadaşları arasında kanlı kavga!
Kumru aracın camına yuva yaptı, çiftçi kontak kapattı
18 ilde sanal bahis çetesine operasyon: 58 kişi gözaltında
Kilis'te korkunç cinayet! Kayınvalidesini öldürdükten sonra betonun altına gömdü
Arap ülkelerinde korona kaynaklı can kayıpları arttı
Trablus'tan Tobruk'a 'görüşmeye hazırız' mesajı
Üçlü Temas Grubu anlaştı: 4 bölgeden geri çekiliyorlar
Toplum liderleri suikaste kurban gitti
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Filistin açıklaması: Desteğimiz devam edecek
Gara ve Avaşin'e operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi
Afrika kıtasında kabus sürüyor: 1 milyon 150 bini geçti
Koronavirüs denetimleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye cezai işlem uygulandı
Dün Başkan Erdoğan'ın Cuma müjdesinin ardından piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan çıkacak karara ki ...
Kum zambakları Adana sahillerini süslüyor
Beşiktaş Modeste transferini bitirdi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 14 ölü
20 Ağustos 2020 Perşembe 08:20:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 08:27:00

ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'den askerlerini çektiği zamanı hatırlatarak "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde felaket olur" dendi felaket falan olmadı. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER