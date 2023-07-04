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04 Temmuz 2023 Salı 19:35:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 19:35:00

ABD Başkanı Biden'dan reform çağrısı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, son günlerde yaşanan silahlı saldırıların ardından milletvekillerine silahlarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda reform çağrısını yineledi.

Biden, yazılı açıklamasında, eşi Jill Biden ile son günlerde farklı eyaletlerde yaşanan silahlı saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yasını tuttuklarını belirterek, "Ulusumuz Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, toplumlarımızın silahlı şiddetten kurtulacağı gün için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl llinois eyaletinin Highland Park bölgesinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı hatırlatan Biden, llinois yetkililerinin silahlı şiddete karşı verdikleri mücadeleden bahsetti.

Biden, "Son birkaç gündür gördüğümüz gibi, toplumlarımızı parçalayan silahlı şiddet salgınını ele almak için Illinois'de ve Amerika genelinde çok daha fazlasının yapılması gerekiyor." mesajını verdi.

Yarı otomatik tüfek gibi saldırı silahlarının yasaklanması ve silahların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinin önemini vurgulayan Biden, silah üreticilerinin dokunulmazlıklarına son vermek ve gelişmiş sabıka kaydı kontrollerinin de gerekliliğine işaret etti.

Biden, Kongredeki Cumhuriyetçi milletvekillerini bu hususta sağduyulu reformlar konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Philadelphia eyaletinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 çocuk yaralanmıştı.

Texas eyaletinde yine dün akşam, bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde cumartesi gerçekleşen silahlı saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : silah yasası reformu Joe Biden silahlı saldırılar
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