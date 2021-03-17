  • BIST
    1570.42
  • Dolar
    7,4980
  • Euro
    8,9296
  • Altın
    418,2930
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ziyareti sırasında dikkat çeken açıklama
Biden'dan göçmenlere: Buraya gelmeyin!
Sağanak, kar ve fırtına alarmı...
Türküler unutulmasın diye yollarda
Oğlum için her şeyi yaptım
Evladım gibi sevmiştim
Evlilik kısmet işi
Üç yıl sonra raflarda!
Önce hayaller sonra avukatlık
'Akustik' basit anlamına gelmez
Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan
Çift maskeli önlem
İdrar kaçırma depresyon nedeni
Ev kazası riskini azaltmak elinizde
Eve paket servis hipertansiyona davetiye
Koronavirüs beyni 10 yıl yaşlandırıyor
Günlük burç yorumları
Beşiktaş, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finalde
Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 8 kişi öldü
Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir
Türkiye'de vaka sayısı 17 bine dayandı
Başkan Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı
17 Mart 2021 Çarşamba 08:49:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 08:50:00

Biden'dan göçmenlere: Buraya gelmeyin!

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." dedi.

Biden, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat verdi.

Son günlerde Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Biden, ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı." yanıtını verdi.

Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumunun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir." dedi.

- "BENCE BU İŞİN SONUNDA CUOMO YARGILANACAK"

Biden, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik son dönemde gündeme gelen taciz iddialarına değinen Stephanopoulos'un "Biliyorum Cuomo'ya yönelik soruşturmanın sürmesini istiyorsunuz. Bu soruşturma sonunda Cuomo suçlu bulunursa sizce istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli. Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak da." karşılığını verdi.

Etiketler : BİDEN ABD GÖÇMEN
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Yeni şarkılar geliyor

Yeni şarkılar geliyor
Koronayı zor atlattı

Koronayı zor atlattı
Sonsuza kadar unutmayacağım

Sonsuza kadar unutmayacağım
Bir dizi anlaşma

Bir dizi anlaşma
Komedi oyuncusu algısından kurtuldu

Komedi oyuncusu algısından kurtuldu
Bu da kazan terbiyecisi

Bu da kazan terbiyecisi
Berrak ile arkadaşız

Berrak ile arkadaşız
Alaturka şarkıya nostalji klip

Alaturka şarkıya nostalji klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER