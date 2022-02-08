Biden, Putin'i uyardı: Karşılık vermeye hazırız!

08 Şubat 2022 Salı 07:53:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 07:53:00
ABD Başkanı Biden, Putin'i uyardı: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa ABD, Almanya ve NATO karşılık vermeye hazır
Kaynak: AA
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Biden açıklamasının devamında, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." dedi.