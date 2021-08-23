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23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:10:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:10:00

ABD Başkanı Biden İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'daki tahliye sürecini ele aldığı açıklandı.

Beyaz Saray'dan Başkan Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün Afganistan konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel çalışanların ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu aktarıldı.

"YAKIN KOORDİNASYON" VURGUSU

İki lider görüşmede Afganistan'daki mevcut durumun yönetimi ve Afganistan politikası konusunda ortak bir yaklaşımın belirlenmesi için müttefikler ve ortaklar arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdi.

Etiketler : Beyaz Saray Joe Biden İngiltere Başbakanı
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