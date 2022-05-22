VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına 'toplu organizasyonlarda dikkatli olunması' tavsiyesi
Bakan Soylu Niğde'deki kazanın sebebini açıkladı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin kapısını çalacaklar
MİT'ten nokta operasyon!
ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi
Türkiye, Gymnasiade 2022'yi 25'i altın 92 madalya ile tamamladı
ABD Başkanı Biden: Maymun çiçeği virüsü, herkesin endişelenmesi gereken bir şey
Ukrayna: Rus ordusu 29 bin 50 askerini, 1285 tankını kaybetti
Emniyet, ABD'deki Türkleri protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı
ürk dünyası için mücadeleyle geçen bir ömür
1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı
THY, Türk Mutfağı Haftası'nı lezzet şöleniyle kutluyor
Türk zırhlısı Yörük, ilk görevine Afrika'da başladı
Hyundai, ABD'ye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacak
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
Marmaray ile bugüne kadar 700 milyon kişi seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı
Türkiye'de "maymun çiçeği" vakası görüldü mü?
Biden'dan Kim'e dikkat çeken mesaj
Mitingde soğuk rüzgar
Böyle ihanet görülmedi!
Sağanak yağış geliyor
22 Mayıs 2022 Pazar 14:21:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 14:21:00

ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Asya'ya yaptığı ziyaretin ikinci ayağı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ulaştı.

Asya turu kapsamında Güney Kore'den ayrılan Biden'ı taşıyan uçak, yerel saatle 17.00'de ABD'nin Tokyo'daki Yokota Hava Üssüne indi.

Biden'ı, havalimanında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa karşıladı.

Ziyareti kapsamında Biden yarın başkentteki İmparatorluk Sarayı'nda, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya gelecek.

Daha sonra Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yüz yüze ilk ikili görüşmesini gerçekleştirecek.

Japon Başbakanı zirvede, Çin ve Rusya'nın bölgesel faaliyetleri karşısında ülkesinin askeri caydırıcılığını artırmayı planlıyor.

İki liderin, yarı iletken üretimi, siber güvenlik ve dış uzay sahalarında savunma iş birliğinin güçlendirilmesi fırsatlarını ele alması ve Tayvan Boğazı'nda istikrar vurgusu yapması bekleniyor.

Görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenleyecek.

IPEF

ABD Başkanı'nın Japonya ziyaretinde Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) lansmanını yapacağı kaydediliyor.

"Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

Aynı gün, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının aileleriyle bir araya gelecek Biden, akabinde Japon Başbakan ile akşam yemeğinde buluşacak.

4 lider buluşuyor

Kişida ve Biden, 24 Mayıs'ta Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılacağı Quad Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer emniyetinin öneminin vurgulanacağı zirvede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu üzerinde kapsamlı görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Quad liderleri, zirvede Kovid-19 aşılarının durumu, ülkelerdeki altyapı yatırımları, yarı iletken çipler dahil kritik teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını ele alacak.

Yoon ile görüştü

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

Quad liderlerinin ilk yüz yüze toplantısı Eylül 2021'de Washington'da gerçekleştirilmişti.

Ocak 2021'de göreve gelen Biden, ilk Asya turunda önceki gün gittiği Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.

Biden en son 2013'te, Barack Obama yönetiminde üstlendiği ABD Başkan Yardımcılığı döneminde Japonya'yı ziyaret etmişti.

Etiketler : Asya turu ABD Biden
Gibi 2 fırın ekmek yemeli

Gibi 2 fırın ekmek yemeli
Doğuş'la çok mutluyum

Doğuş'la çok mutluyum
Yaza hazır

Yaza hazır
Meryem yine Cannes'da

Meryem yine Cannes'da
İlk kez tarhana çorbası içtim

İlk kez tarhana çorbası içtim
Kendi şarkılarımdan başka okumam

Kendi şarkılarımdan başka okumam
Tilki, Times meydanında

Tilki, Times meydanında
Festival gibi bayram

Festival gibi bayram
İçimde bir Meryem var

İçimde bir Meryem var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX