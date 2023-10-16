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16 Ekim 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 11:45:00

ABD Başkanı Biden, Amerika'da Müslüman çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Illinois kentinde 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğunu bildirerek yazılı açıklama yaptı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu öldüren 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın motivasyonunun `çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması olduğu iddia edilmişti.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

FİLİSTİN'DE İSRAİL ŞİDDETİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 500 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Etiketler : joe biden müslüman çocuk tepki
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