VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan "üs bölgesine saldırı" iddiasına yanıt
6'lı masa açıklaması... "Masa altındaki HDP'ye, FETÖ'cülere selam veriyor"
İsveç açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz
Tarımda kuraklıkla mücadele için "il il eylem planları" hazırlanacak
Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edeceği gazın miktarı yüzde 20 artacak
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı
"Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerin başaramadığını başardı"
"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimi başladı
Elektrik üretimi geçen yıl kasımda yüzde 3,4 arttı
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
ABD Başkan Yardımcısı Harris, polisin ölümüne dövdüğü Nichols'un cenazesine katılacak
Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
Brent petrolün varil fiyatı 85,59 dolar
Baraj göllerindeki balık yetiştiriciliğinde ekolojik durum dikkate alınacak
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'ni açacak
‘Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi
Usanmadan fotoğraf çekiyor
2 bin 300 rakımdaki göl dondu
Doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 18,3 azaldı
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
ABD ordusundan 522 milyon dolarlık top mermisi ihalesi
01 Şubat 2023 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 12:15:00

ABD Başkan Yardımcısı Harris, polisin ölümüne dövdüğü Nichols'un cenazesine katılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Aile avukatı Ben Crump, Nichols'un annesi RowVaughn Wells ve üvey babası Rodney Wells'in Harris ile telefonda 30 dakikadan fazla görüştüklerini ve bugün yapılacak cenaze törenine davet ettiklerini söyledi.

Harris ile Nichols'un annesinin özel olarak konuştuğunu belirten Crumps, duyarlılığı için ailenin Harris'e müteşekkir olduğunu ifade etti.

Crump, polislerin "Nichols'u vahşice darp ederek öldürmesiyle" ilgili "eylem çağrısı" yapacağını kaydetti.

Bu arada Harris, 27 Ocak'ta, polis reformu yasası olan "George Floyd Polis Yasası"nın "acilen" kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu.

Harris, "Tyre Nichols'un ve ondan önceki pek çok kişinin anısını onurlandırmak için adalet sistemimizden adının hakkını vermesini talep etmeliyiz." demişti.

OLAY

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols'un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.

Etiketler : abd kamala harris tyre nichols cenaze
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı
Paris'te büyüledi

Paris'te büyüledi
Paris'te yürüdü

Paris'te yürüdü
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
14 şarkısına klip çekti

14 şarkısına klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX