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20 Ağustos 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:30:00

ABD basınından çok konuşulacak iddia! Kabil Büyükelçiliği 1 ay önce uyarmış

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı ABD'nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil'in Taliban'ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

AA'nın Wall Street Journal'ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban'ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ABD TALİBAN
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