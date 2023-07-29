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ABD-Avustralya ortak tatbikatı, helikopterin düşmesi sonucu kesintiye uğradı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:30:00

ABD-Avustralya ortak tatbikatı, helikopterin düşmesi sonucu kesintiye uğradı

Kaynak: AA

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ABD ve Avustralya'nın ortak askeri tatbikatı, Avustralya ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu geçici olarak durduruldu.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ile ortak tatbikata katılan Avustralya ordusuna ait MRH-90 Taipan tipi bir helikopterin gece saatlerinde Hamilton Adası yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Helikopterde bulunan mürettebattan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Marles, bir kurtarma helikopterin Dent Adası yakınlarında enkaza rastladığını kaydetti.

Marles, kaza nedeniyle tatbikatın geçici olarak durdurulduğunu da sözlerine ekleyerek, arama kurtarma çalışmalarına verdiği destek için ABD'ye teşekkür etti.

ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği Talisman Sabre isimli tatbikata bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personel katılıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Avustralya'da bulunuyor.

Etiketler : abd avustralya tatbikat helikopter
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