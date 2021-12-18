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18 Aralık 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 10:30:00

ABD artık süper güç değil! Dikkat çeken anket!

Kaynak: YeniŞafak

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ABD'de yapılan bir ankette, ülkede yaşayan gençlerin yüzde 50'si ülkelerinin eskisi kadar dominant bir süper güç olmadığını söylerken, yüzde 23'ü ise ABD'den daha güçlü ülkelerin olduğunu ifade etti.

ABD'de yapılan bir ankette, ülkede yaşayan gençlerin yarıdan fazlasının ülkelerinden umutsuz olduğunu gösterdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre, ABD'de yaşayan gençlerin % 50'si, ülkelerinin eskisi kadar dominant bir süper güç olmadığını ve aynı güçte başka ülkelerin olduğunu söyledi. % 23'ü ise ABD'den güçlü başka ülkeler olduğunu ifade etti.

Dünya üzerindeki etkisini her geçen gün yitirdiği konuşulan ABD'de, yeni bir anket gençlerin umutsuzluğunu gözler önüne serdi. Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre, ülkede yaşayan gençlerin yüzde 50'si, Amerika'nın eskisi kadar dominant bir süper güç olmadığını ve aynı güçte başka büyük ülkelerin de olduğunu belirtirken, yüzde 23'ü ise ABD'den daha güçlü başka ülkelerin var olduğunu düşündüğünü ifade etti.

18 ila 29 yaşları arasındaki katılımcılarda ABD'nin kan kaybettiğini ve artık güçlü bir ülke olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 42 olarak belirlendi.

Etiketler : abd süper güç anket
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