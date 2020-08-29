ABD, Alaska açıklarında 3 Rus uçağını durdurdu
ABD, F-22 savaş jetlerinin Alaska açıklarında Rusya'ya ait 3 savaş jetini engellediğini açıkladı.
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamyaa göre; "ABD'li F-22 hayalet avcı uçakları Alaska sahillerinde Rus Tupolev Tu-142'yi durdurdu" açıklaması yapıldı.
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığından (NORAD) Cuma günü yapılan açıklamaya göre ABD, Alaska sahilinde 3 Rus uçağını durdurdu.
ABD-Kanada ortak komutanlığı yaptığı açıklamada, KC-135 hava yakıt ikmalcileri tarafından desteklenen ABD F-22 gizli jet avcı uçakları, Tupolev Tu-142 pervaneli uçak gruplarını durdurdu.
Rus uçağı, bölgede yaklaşık beş saat boyunca dolaşmış ve Alaska'nın 50 deniz mili yakınına gelmiş, ancak uluslararası hava sahasında kalmıştır. NORAD, Rus uçaklarının ABD veya Kanada hava sahasına girmediğini belirtti.
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