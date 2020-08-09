  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak yağış geliyor
Lübnan'da meydana gelen patlama Irak'ı korkuttu! 2 gün süre verildi
Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 7 ölü
ABD, Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşürecek
İsrail kendisine ait İHA'yı vurdu
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Yol trafiğe kapandı
PKK/PYD'de büyük kopuş! Ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor
Orman yangınında üçüncü gün, alevler Türkiye'ye ilerliyor
Başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaret eden Şişli'nin iftirası yargıdan döndü!
Lübnan eski Başbakanı Fuad Sinyora'dan Türkiye'ye teşekkür
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma
Manisalı haşhaş üreticisi fiyattan memnun
Orman köylüleri ceviz ve badem ağaçlarından 435 milyon lira gelir bekliyor
Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti
Fenerbahçe'de korona testleri negatif çıktı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'de
Çıkan yangında iki katlı ahşap bina alev alev yandı!
İstanbul'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! E-5'te otomobil bariyerlere çaptı
Tarhun otundan, tarhunlu dondurma yaptı
Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali
Gençlerin kavgası ölümle bitti
09 Ağustos 2020 Pazar 09:22:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 09:22:00

ABD, Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşürecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşüreceklerini açıkladı.

Esper, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehdidi olmadığını garantiye alması gerekir." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirmişti.

Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER