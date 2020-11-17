17 Kasım 2020 Salı 22:14:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 22:16:00
ABD, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını azaltıyor
ABD Savunma Bakan Vekili Miller, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor
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