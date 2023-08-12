VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayern Münih, İngiliz forvet Harry Kane'yi transfer etti
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
MHP'den İYİ Parti'ye ikinci zeytin dalı
12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:15:00

ABD Adalet Bakanlığı, Delaware'deki Hunter Biden davasını düşürmek için harekete geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın vergi kayıtlarına ilişkin soruşturmaya özel savcı olarak atanan David Weiss, mahkemeden Washington D.C. ya da California'da dava açabilmek için Biden hakkında Delaware'de açılan davayı düşürmesini talep etti.

The Hill'in haberine göre, Weiss, mahkemeden, Hunter Biden'ın işlediği iddia edilen vergi suçlarının Delaware'de işlenmediği gerekçesiyle buradaki davanın düşürülmesini istedi.

Özel savcı Weiss, isteminde "Duruşmadan sonra taraflar müzakereye devam etti ancak bir çıkmaza girdi. Bu nedenle, (Washington D.C. ya da California'da) bir duruşma yapılması gerekiyor. Hükûmet şimdi davanın yargılanmadan çözülmeyeceğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Weiss, talebinde "Davalı hakkında, bu suçlar ve diğer ilgili vergi suçları için yer Kaliforniya Merkez Bölgesi veya Columbia Bölgesi'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Hunter Biden'ın avukatı Chris Clark ise Weiss'in bu talebine dair "Delaware, Washington, D.C.'de veya başka herhangi bir yerde, müvekkilimiz adına adil bir çözüm bekliyoruz. Bu ABD'li avukat, müvekkilimi beş yıldır özenle araştırıyor ve mahkemede takip etmeyi tamamen planladığımız bir çözüm önerdi. Bütün bu manevralar sona erdiğinde müvekkilimin çözüme kavuşacağına ve hayatına başarıyla devam edeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

HUNTER BİDEN HAKKINDAKİ SORUŞTURMALARA ÖZEL SAVCI ATANDI

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara Delaware Başsavcısı David Weiss'i özel savcı olarak görevlendirmişti.

Garland, düzenlediği basın toplantısında Weiss'in soruşturmalarının kendisinin özel savcı olarak görevlendirilmesini gerektiren seviyeye ulaştığını ve bu pozisyona atanma isteğini dile getirdiğini kaydetmişti.

Bakan Garland, konuşmasında "Talebi ve konunun olağan dışı koşullarını değerlendirip kendisini özel savcı olarak atamanın kamu yararına olacağı sonucuna vardım." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

Etiketler : abd dava hunter biden
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX