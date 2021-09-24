ABD 3 bin 500 yıllık 'Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti

ABD 3 bin 500 yıllık 'Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti

Çivi yazısıyla yazılan ve Akad dilinde olan "Gılgamış Rüya Tableti" olarak bilinen tablet, 1991'de Körfez Savaşı sırasında Irak'tan çalındıktan sonra sahte belgelerle birçok ülkeyi dolaştı.

2003 yılında ise yasa dışı yollardan ABD'ye girdi. 2014'teki bir açık artırmada Hobby Lobby şirketi tarafından 1 milyon 700 bin dolara satın alındı.

17 BİN TARİHİ ESER IRAK'A İADE EDİLECEK

Washington'da "İncil Müzesi"nde sergilenen tablete, iç güvenlik soruşturması kapsamında 2019 yılında el konuldu.

Irak'a iadesi için işlemleri tamamlanan tablet Washington'da düzenlenen törenle Iraklı yetkililere teslim edildi.

Irak yönetimi, çoğu 2003 yılındaki ABD işgali sırasında çalınan 17 bin tarihi eserin, ABD yönetimi tarafından iade edileceğini duyurmuştu.