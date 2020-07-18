  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk İnan futbola veda etti
Libya Ordusundan büyük askeri sevkiyat! Hedef Sirte ve Cufra
22,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kız arkadaşını darbedip tecavüze kalkıştı, tutuklandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı, can kaybı 15 bine yaklaştı
İsrail, işgal altındaki Kudüs'te 2 Filistinli'ye evlerini yıktırdı
AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu
Başkan Erdoğan, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti
4 gollü maçta kazanan çıkmadı
İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması
Terör devleti İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto!
TEM'de akılalmaz kaza! Açık bagaj kapısı çarptı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'TOGG' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: 2022'nin son çeyreğinde seri araç banttan inecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Güneş altında, tatilde, sporda: Maske terletiyor diye bunları yapmayın!
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 201 bin 13'e yükseldi
Bakan Varank: Otomobilimiz çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:52:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:52:00

AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu

ABONE OL

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma programı ve 2021-2027 bütçesi müzakerelerinin durduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaşarak zirveye ilişkin bilgi verdi.

Brüksel’de iki gündür devam eden zirvenin öngörülenden de zorlu geçtiğini belirten Conte, "Müzakerelerde durmuş vaziyetteyiz. Bu, durumun beklenenden daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bir sentez arıyoruz ve bulmalıyız, çünkü bu herkesin yararınadır." dedi.

Conte, krize verecekleri yanıtların orantılı, hazır, kolektif ve sağlam olması gerektiğini vurguladı.

Hollanda ve "tutumlu" olarak anılan başka ülkelerin muhalefetiyle yüzleştiklerini ifade eden Başbakan Conte, "Onlar, bu krize böylesine tutarlı bir cevap verme ihtiyacı olduğu görüşünü paylaşmıyorlar. Halen tartıştığımız pek çok konu var ama şu anda bir çözüm bulamıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, İtalyan haber ajansı ANSA'ya bilgi veren İtalyan kaynakları, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin kurtarma fonlarının münferit ülkelerin kullanımına izin verilmesi için konseyde "oy birliği" şartı aranmasında ısrar ettiğini ancak, bunun İtalya tarafından "kabul edilemez" bulunduğunu aktardı.

AB Komisyonu’nun gündeme getirdiği 750 milyar avroluk kurtarma programının boyutu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarı ve bunlara yönelik denetim mekanizması konusunda üye ülkeler konusunda büyük anlaşmazlık yaşanıyor. İtalya, İspanya ve Fransa’nın başını çektiği Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkeler, söz konusu programın bir an önce onaylanmasını isterken, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsveç gibi üye ülkelerin programa yönelik itirazları müzakerelerin zorlu geçmesine yol açıyor.

Müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak için zaman zaman ikili görüşmelerle zirveye ara veriliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER