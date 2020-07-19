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19 Temmuz 2020 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 09:15:00

AB zirvesi toplandı; para için kavga ettiler

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Avrupa Birliği liderlerinin koronavirüs salgını başladıktan sonra ilk kez bir araya geldikleri Brüksel'deki zirve, zaman zaman yükselen gerginliğe ve çetin pazarlıklara sahne oldu.

Üst düzey hijyen önlemlerinin devreye sokulduğu ve liderlerin, toplantı dışında maske takmak zorunda kaldıkları zirve, ‘para’ söz konusu olduğunda dayanışma göstermenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zirvenin ilk gününde 13 saat süren pazarlıklara rağmen 750 milyar Euro’luk toparlanma planı ve 1.1 trilyon Euro tutarındaki yedi yıllık Birlik bütçesinde anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin uzamasının baş aktörü ise toparlanma planında kullanılacak kaynak üzerinde ulusal kontrol talep eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu.

SIKI PAZARLIK

Hürriyet'in haberine göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel 65 sayfalık bir uzlaşı önerisi hazırlayarak arayolu bulmaya çalıştı. Toparlanma planı için öngörülen 750 milyar Euro’nun 500 milyarlık bölümü hibe olarak öngörülüyordu. Michel, bunu 450 milyara çekti, kredi oranını ise 250 milyardan 300 milyar Euro seviyesine yükseltti. Yardım alacak ülkelerin kurallara uymaması halinde acil fren mekanizması oluşturulması da yenilikler arasında yer aldı.

BİRÇOK İTİRAZ

7 yıllık bütçede kesinti, ülkelerin bütçeden aldıkları paylarda artış talep etmesi, Macaristan gibi ülkelerin yapılacak bazı ödemelerin ülkenin insan hakları performansına bağlanmasına itirazları zirvede aşılması gereken sorunlardan sadece bazılarıydı.

SAATLERCE SÜRDÜ

Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya, Hollanda ile aynı çizgide hareket ederken Michel engelleri aşabilmek için zirve içinde mini zirveler düzenledi. Toplantının olağan akışına uzun süre ara verilmek zorunda kalındı. Rutte, Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve toparlanma planından en fazla pay alacak İtalya Başbakanı Conte ve İspanya Başbakanı Sanchez diğer liderlerden ayrı olarak bir araya geldi. Pazarlıklar ikinci günde de saatlerce sürdü.

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