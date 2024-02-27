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27 Şubat 2024 Salı 08:45:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 08:45:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Hamas, İsrail politikaları sayesinde güçlendi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in yürüttüğü politikalarla Hamas'ın kurulmasını ve gelişmesini sağladığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın başkenti Madrid'de Next Educacion Üniversitesinde katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"Ben, İsrail çek göndererek Hamas'ı finanse ediyor demiyorum ama Hamas'ın gelişmesini kolaylaştırdı" diyen Borrell, geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği "Hamas'ı kuran ve finanse eden İsrail'dir" iddiasını yineledi.

"İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERİ BÖLMEYE ÇALIŞTIĞI TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKTİR"

AB Yüksek Temsilcisi, "İsrail'in Filistinlileri bölmeye çalıştığı tartışılmaz bir gerçektir. Netanyahu'nun parlamentosunda kendi grubu önünde kamuoyuna söylediği, çok iyi bilinen bir söz var: (İki devletli çözüme karşı olanların Hamas'a katkıda bulunması ve finansmanını kolaylaştırması gerekir.) Ben bu sözü tekrarlamakla yetiniyorum" şeklinde konuştu.

Diğer yandan konuşması sırasında Filistin devletinin tanındığı, iki devletli çözüm önerisini de yineleyen Borrell, "İsrail'i buna karşı çıkmak ama aynı zamanda hiçbir çözüm ortaya koymamakla" eleştirdi.

"30 YILDIR BU ÇÖZÜMÜ ENGELLEYEN NETANYAHU HÜKÜMETİ DIŞINDA HERKES HEMFİKİR"

Borrell, "30 yıldır bu çözümün mümkün olmasını engelleyen Netanyahu hükümeti dışında herkes bu konuda hemfikir görünüyor. İsrail, ne istemediğini söylüyor ama ne istediğini söylemiyor. Çözümleri ne? Sadece askeri önlemlerle mi güvenliğini istiyor? Oysa çok daha iyi alternatifler var" dedi.

AB diplomasinin başındaki isim olan Borrell, "İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin orantısız olduğunu düşünüyorum. Aşırı sayıda sivil kaybına neden olunuyor ve bunun Yahudi karşıtlığıyla hiçbir ilgisi yok. Elbette ki ben de Yahudi karşıtı değilim" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : avrupa birliği hamas israil
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