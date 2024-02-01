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01 Şubat 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 14:00:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma söz konusu olamaz

Kaynak: AA

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, BM Yakın Doğu'daki UNRWA'ya finansal desteğin askıya alınmasının "Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma" anlamına geleceğini ve bunun söz konusu olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesindeki değişiklikleri ele almak için düzenlenen özel liderler zirvesinin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede Gazze'deki durumun da görüşüleceğini ifade eden Borrell, ABD ve bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya alma kararını değerlendirdi.

Borrell, AB liderlerine UNRWA'yı desteklemeye devam etmenin önemini vurgulayacağını belirterek, "(UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialar konusunda) Soruşturma yapılmalı ancak Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma söz konusu olamaz." diye konuştu.

"UNRWA'nın faaliyeti durmamalı. Eğer UNRWA'yı fonlamayı keserseniz, tüm Filistin halkını cezalandırmış olursunuz." diyen Borrell, AB'nin bu yönde bir kararı olmadığının altını çizdi.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Etiketler : avrupa birliği josep borrell unrwa filistin israil
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