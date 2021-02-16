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AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi
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16 Şubat 2021 Salı 18:26:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 18:27:00

AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

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Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesine Türkiye'yi eklememe kararı aldı.

AB Dönem Başkanı olan Portekiz'in Maliye Bakanı Joao Leao, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AB'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini bildiren Leao, söz konusu listeye Türkiye'yi eklememe kararı alındığını söyledi.

Leao, "Türkiye listede yer almıyor. Türkiye ile vergi alanında iş birliğinde ilerleme kaydettiğimiz için listeye eklenmedi." ifadesini kullandı.

En son ekim ayında güncellenen AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları, Vanuatu ve Seyşeller yer alıyor.

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, "vergi cennetleri listesi" belirleme sürecini başlatmıştı. Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler, kara listeden çıkarılıyor. Liste, her yıl şubat ve ekim aylarında güncelleniyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

AB üyesi ülkeler, vergi kara listesinde "vergi standartlarına uygun davrandıkları" varsayılarak yer almıyor. Özellikle Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkelerinin listede yer almaması ise dikkati çekiyor.

Etiketler : ab Portekiz Maliye Bakanı Joao
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