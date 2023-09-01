VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
tv4 Digiturk 65. kanalda
AB ve Rusya arasındaki ticareti azalıyor
ABD'den Çin-Rusya ittifakı değerlendirmesi: "En büyük tehdit"
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG süpürülüyor: 24 köy kurtarıldı
Başkan Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir
01 Eylül 2023 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 18:03:00

AB ve Rusya arasındaki ticareti azalıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci çeyrekteki toplam ticaretinde Rusya'nın payı yüzde 2'nin altına geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ikinci çeyrekte AB ile Rusya arasında yapılan ticarete ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'nin Rusya ile ticareti Ukrayna'daki savaşın ardından uygulanan yaptırımlardan büyük ölçüde etkilendi.

AB'nin toplam ithalatında Rusya'nın payı Şubat 2022'de yüzde 9,6 seviyesindeyken bu oran Haziran 2023'te yüzde 1,7'ye düştü. Bu dönemde, Rusya'nın AB ihracatındaki payı da yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e geriledi.

Rusya'nın ikinci çeyrekte AB'nin toplam ticaretindeki payı ise yüzde 2'nin altına indi.

AB, Mart 2022'de enerji ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle 18,5 milyar avroyla Rusya'ya karşı en yüksek ticaret açığını verdi. AB-Rusya arasında ticaret açığı bu yılın haziran ayı itibarıyla ise 400 milyon avro seviyesine kadar indi.

AB'nin Rusya'ya ihracatı Mart 2022'de 3,4 milyar avro seviyesindeyken Haziran 2023'te 2,9 milyar avro oldu.

Savaş öncesi dönem olan 2021'in ikinci çeyreğinde AB doğal gazının yüzde 38,5'ini, petrolünün yüzde 29,2'sini ve kömürünün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik etmişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise AB'nin Rusya'dan doğal gaz ithalatının payı yüzde 12,9'a, petrol ithalatının payı yüzde 2,3'e ve kömür ithalatının payı sıfıra indi.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binden fazla kişi ve 250'ye yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.

Etiketler : rusya ticaret avrupa birliği
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Ölümden döndü

Ölümden döndü
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX