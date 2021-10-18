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18 Ekim 2021 Pazartesi 14:34:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 14:34:00

AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

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AB ve Katar arasında 2016 yılından beri müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Katar arasında havacılık anlaşması imzalandı.

AA'da yer alan habere göre AB Konseyi, sosyal medya hesabından, Katar ile AB arasında 2016'dan beri müzakere edilen havacılık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, Katar ve AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin hava yolu şirketlerinin erişimine açacak.

AB ve Katar arasındaki uçuşlarda havacılık güvenliği, hava trafik yönetimi, çevre ve tüketici hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlar yükseltilecek.

Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak.

Söz konusu çok taraflı havacılık anlaşması, geçmişte yapılan ikili anlaşmaların yerine geçecek.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra AB kurumları, üye 27 ülke ve Katar tarafından onaylanması gerekiyor.

Etiketler : Avrupa Birliği AB ve Katar havacılık anlaşması
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