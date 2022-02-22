AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın kararına tepk

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22 Şubat 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 10:19:00

AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın kararına tepki: Kabul edilemez

Kaynak: AA

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Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi 4 ülke karara tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.

AA'da yer alan habere göre, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşmasının açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" ifade etti.

- RUSYA'YA KINAMA

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.

Heger, barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

- RUSYA'NIN KARARI SALDIRGANLIK

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egem bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

- HOLLANDA'DAN ŞİDDETLİ KINAMA

Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir." paylaşımında bulundu.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA AB NATO
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