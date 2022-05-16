VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisi: Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı
Boeing Starliner uzay aracında sorunlar devam ediyor
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı
Duvarı delinen kuyumcudan 20 saniyede 900 bin liralık altın çalındı
Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı
Türkiye'de 1254 kişinin testi pozitif çıktı!
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne ilişkin soruşturma
Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
Başkan Erdoğan: Yaptırım uygulayanların NATO'ya girmesine evet demeyiz
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Buse Naz Çakıroğlu bronz madalyayı garantiledi
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelecek
İsveç'ten NATO üyeliği adımı: Resmi başvuru yapacaklar
Putin: NATO'nun genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
İş insanı Sevgi Ataman: Ramazan bayramı sonrası yardımlara devam edeceğiz
Lema Clinic Kurucusu Dt. Polen Akkılıç; “Yeni Trend Gülüş Tasarım”
Bakan Yanık: Başka dünyalara açılan kapılarımız olan kütüphanelerimizin erişilebilir olmasını çok ön...
Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
Türkiye'den sonra onlar da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktılar
Bakan Kirişci: Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülkedir
16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:42:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:42:00

AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında, ticaretin serbestleştirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması gibi çeşitli önlemlerle Ukrayna ekonomisini desteklemeyi planladıklarını anlatan Borrell, "Ukrayna'nın tahıl ve buğday üretmesi ve ihraç etmesine yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

Borrell, Ukrayna'nın tahıl depolarının tam kapasite dolu olduğunu, bu depoların yeni mahsulü alabilmesi için derhal ürünlerin gönderilmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin yeni yollar ve trenlerle Ukrayna'nın tarım ürünlerini ihraç etmesine yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Borrell, Odessa Limanı'ndaki blokajın kaldırılması olasılığını da içeren çeşitli fikirler olduğunu ancak bunun henüz somutlaşmadığını söyledi.

Borrell, söz konusu limanın açılmasının da yeterli olmadığını, bölgede kapsamlı bir mayın temizleme çalışması yapılmadan gemilerin yanaşmasının mümkün olmadığını aktardı.

Ukrayna'nın buğdayını ihraç edememesinin Afrika'daki insanların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini anlatan Borrell, bu durumun sorumlusunun uyguladıkları yaptırımlar olmadığını, yaptırımların 3'üncü ülkelere tarım ürünü ihracını yasaklamadığını belirtti.

Borrell, G-20 ve Afrika Birliği toplantılarında gıda güvenliği ve enerji fiyatları konularının gündemde olacağına dikkati çekerek, bunların sorumlusunun Rusya'nın başlattığı savaş olduğunun altını çizdi.

"İşgalin maliyetini tahammül edilemez hale getirene kadar Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." diyen Borrell, 6'ncı yaptırım paketini tartışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Borrell, "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Etiketler : Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
Eşine tam destek

Eşine tam destek
Şampiyonluk sahnesi

Şampiyonluk sahnesi
Ben onun şarkılarını severim

Ben onun şarkılarını severim
Gelin-görümce birbirini sildi

Gelin-görümce birbirini sildi
'Müjdemi İsterim' sette

'Müjdemi İsterim' sette
‘Belki' klibini yakın!

‘Belki' klibini yakın!
Galada aşk

Galada aşk
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
Yazın çalışacak

Yazın çalışacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX