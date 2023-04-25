VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin"
Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 2 kişi yakalandı
Depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Dersimiz: Geleneksel sporlar
25 Nisan 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 15:30:00

AB ülkeleri emisyonları düşürecek yasaları onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim hedeflerinin yakalanması için hazırlanan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonu, sınırda karbon vergisi uygulanması ve sosyal iklim fonu kurulmasını içeren yasaları kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketindeki çeşitli yasal düzenlemelerin onaylandığını duyurdu.

Buna göre, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) reforme edilecek. ETS'deki sektörlerin sera gazı emisyonları 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine kıyasla yüzde 62 azaltılacak. Şirketlere sağlanan ücretsiz emisyon tahsisatları kademeli olarak kaldırılacak.

2027 yılında kara yolu taşımacılığındaki yakıtlar ile yapılara yönelik yeni bir emisyon ticaret sistemi kurulacak. Böylece bu sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına da ücret ödenecek.

Buna göre, deniz taşımacılığı emisyonları da sistem kapsamına girecek. Havacılık sektörüne yönelik emisyon ticareti de revize edilecek. Havacılığa verilen ücretsiz ödenekler 2026 yılına kadar aşamalı biçimde kaldırılacak. Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımı teşvik edilecek.

Üçüncü ülkelerden alınan demir, çelik, çimento, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik gibi ürünlere sınırda karbon vergisi uygulanmasını içeren yeni Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kurulacak.

CBAM ile AB ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal mallar için ödenen karbon fiyatı eşitlenecek. Böylece, AB üyesi olmayan ülkelerin iklim hedeflerini yükseltmesi sağlanırken, üretimin daha düşük iklim ve çevre hedefleri olan yerlere kayması önlenecek.

2025'in sonuna kadar CBAM yalnızca raporlama yükümlülüğü olarak uygulanacak. Bu mekanizma kademeli biçimde devreye alınacak.

İklim dostu dönüşümün adil ve sosyal açıdan kapsayıcı olmasını sağlamak için 2026 yılında AB Sosyal İklim Fonu kurulacak.

Bu fondan özellikle enerji ve ulaşımdaki maliyet artışından etkilenecek yoksul haneler ve küçük işletmeler faydalanacak. Fonun 65 milyar avroluk kısmını emisyon sisteminden sağlanacak gelirler oluşturacak.

Yeni yasaların yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması gerekiyor.

Etiketler : avrupa birliği emisyon yasa
30 yıl sonra 'İyisin'

30 yıl sonra 'İyisin'
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
Sportif çift

Sportif çift
Hayatının Z raporu çıktı

Hayatının Z raporu çıktı
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX