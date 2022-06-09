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09 Haziran 2022 Perşembe 14:31:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 14:31:00

AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 205 milyon avro daha yardım yapacağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da artan insani ihtiyaçların ışığında, Komisyonun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in bölgeye ziyareti vesilesiyle 205 milyon ek yardım yapılacağı bildirildi.

Böylece savaşın başlamasından bu yana yapılan yardımın değerinin 700 milyon avroya ulaştığı, bunun 13 milyon avrosunun Moldova'daki projelere ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada Lenarcic'in şu ifadelerine yer verildi:

"100 günden fazla süredir gereksiz acılara ve sayısız uluslararası insani hukuk ihlaline tanık olduk. Bu kriz anında, görevimiz en savunmasızların yanında olmaktır. Ukrayna'daki varlığımızı önemli ölçüde artırarak hızlı bir şekilde yanıt verdik. Bu fon ile insani ortaklarımız gıda, su, sağlık, barınma, koruma ve nakit yardımı sağlıyor. Ayrıca, AB üye devletleri tarafından sağlanan yardımın sürekli gelişen ihtiyaçlarla uyumlu olmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukraynalılara milyonlarca hayat kurtaran malzeme teslim ettik ve Ukrayna'yı gerektiği kadar desteklemeye kararlıyız."

Lenarcic, AB'nin sahadaki kriz müdahalesini koordine etmeye yardımcı olmak için insani yardım kuruluşları ve üst düzey Ukraynalı hükümet yetkilileriyle görüşecek.

Etiketler : AB Komisyonu RUSYA UKRAYNA
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