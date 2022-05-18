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18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:22:00

AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro destek sağlayacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 9 milyar avro ilave mali destek vermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını belirtti.

"Ukrayna, cephede Avrupa değerlerini savunuyor" diyen von der Leyen, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa vadede ihtiyaç duyduğu finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirterek, "Ukrayna için 2022'de 9 milyar avroya kadar yeni makro-finansal yardım teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun istisnai bir destek olduğuna işaret eden von der Leyen, ayrıca ülkenin yeniden inşasının da planlanması gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, AB'nin bu yeniden inşa çabasında öncülük etme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Yeniden inşa için Ukrayna ve AB Komisyonu tarafından yönetilecek bir platform kurmayı da teklif ettiklerine dikkati çeken von der Leyen, bu platformun Ukrayna'nın inşasına katkı verecek ülkeler, uluslararası bağışçılar, uluslararası finans kurumları ve diğer benzer düşünen ortakları bir araya getireceğini belirtti.

Von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşasında yatırımların reformlarla birlikte yürütülmesinin önemine işaret ederek, bu çabaya sadece AB katkısının yeterli olmadığını başkalarının da sürece katılması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu yardım paketinin hayata geçmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Etiketler : AB Komisyonu Başkanı AB AB Konseyi Von der Leyen
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