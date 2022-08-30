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30 Ağustos 2022 Salı 17:27:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 17:27:00

AB, Ukrayna için 'askeri yardım misyonu' kurmak üzere çalışmalara başlayacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna ordusunun eğitilmesi için AB askeri yardım misyonu kurulmasına yönelik çalışmaları başlatma konusunda uzlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi nitelikte düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin Ukrayna ordusunun eğitilmesine yönelik birçok faaliyetinin bulunduğunu hatırlatan Borrell, bunların uyum içinde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Borrell, "Tüm üye ülkeler bunda ve Ukrayna için bir AB askeri yardım misyonu kurulmasına dair parametrelerin belirlenmesi çalışmalarını başlatmakta hemfikir." dedi.

Bugünkü toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da video konferansla katılarak sahadaki durumu anlattığını ve kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını aktardığını belirten Borrell, sadece askerlerin eğitimi değil, üst seviye askeri eğitimlerin de bu misyon çerçevesinde verileceğini aktardı.

Borrell, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini; ne kadar gerekirse o kadar destek vereceklerini vurgulayarak "Hızlı ve iddialı olmalıyız. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin durumu ve özellikleri temelinde katma değer sağlamalı ve esnek davranmalıyız." diye konuştu.

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri malzeme desteğinin giderek azaldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Bugünkü toplantı gayriresmi nitelik taşıdığı için AB askeri eğitim misyonu konusunda resmi karar alınmadı.

TÜRKİYE'YE TAHIL ANLAŞMASI TEŞEKKÜRÜ

Toplantıda Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşmanın de ele alındığının bilgisini veren Borrell, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine değinerek şunları söyledi:

"Sadece biz değil, bütün dünya artan enflasyon ve borçlardan kaynaklanan ciddi mali yüklerle karşı karşıya. Bu yüzden Karadeniz tahıl anlaşmasının şu ana kadar işe yaradığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletlere tebrikler ve Türkiye'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Etiketler : avrupa birliği ukrayna askeri yardım
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