AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması

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01 Kasım 2022 Salı 16:37:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 16:37:00

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan 'tahıl koridoru' açıklaması

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "(Tahıl koridoru) Bu anlaşmanın Rusya tarafından bloke edilmesi haklı gerekçeleri olmayan bir karar." dedi.

Meyer-Landrut, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Samsun'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlayan anlaşmayı askıya almasıyla ilgili soru üzerine Meyer-Landrut, "Bu anlaşmanın Rusya tarafından bloke edilmesi haklı gerekçeleri olmayan bir karar. Çünkü bu karar Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'nin de katkılarıyla yapılmıştı. Gerçekten de çok önemli bir katkıydı krizin çözümü yönünde." diye konuştu.

Türkiye'nin süreçteki rolüne işaret eden Meyer-Landrut, "Türkiye'nin bu anlaşmanın devamı yönünde gösterdiği çabalardan dolayı da gerçekten çok mutluyuz. Umuyoruz ki başarıya ulaşır çünkü gerçekten ihtiyaç duyulan bir koridor." değerlendirmesini yaptı.

Meyer-Landrut, "Rusya'nın tahıl koridorunu askıya alması Avrupa'da buğday krizine yol açar mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Avrupa Birliği'nin şu anda işleyen bir sistemi var, o da kara yolundan tahıl ithalatı ile ilgili. Şu anda bu koridor işliyor. Dolayısıyla da bu koridordan deniz yoluyla yapılan ithalat kadar da tahıl ithal ediliyor ve bu koridor devam ediyor. Dolayısıyla ben Avrupa için sorun olacağını görmüyorum. Asıl sorun daha düşük gelirli ülkeler. Özellikle Ukrayna'dan tahıl ithal eden ve bu ithalata bağımlı ülkeler açısından sorun olacak. O yüzden böyle bir gıda krizinden bu ülkeler için kaçınmak gerekiyor. Türkiye de bu yönde çaba gösteriyor. Biz de büyük takdirle karşılıyoruz bu yönde yaptığı çalışmaları.
Etiketler : tahıl koridoru rusya ukrayna tahıl sevkiyatı
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