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09 Eylül 2021 Perşembe 15:16:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 15:16:00

AB: Taliban'ın geçici hükümeti verilen sözleri karşılamıyor

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Avrupa Birliği yetkilileri, Afganistan'da Taliban'ın açıkladığı "geçici hükümet" oluşumunun, Taliban tarafından uluslararası camiaya verilen sözleri karşılamadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Taliban tarafından açıklanan geçici hükümeti "kapsayıcı" bulmadıklarını ve atanan kişilerin geniş temsil niteliği taşımadığını söyledi.

Stano, "Bu hükümet, Taliban'ın söz verdiği ve Afganistan'ın sahip olduğu zengin ve çeşitlilik arz eden kültürel ve etnik geçmişi yansıtan bir hükümet değil." dedi.

AB'nin Taliban ile ilişkilerini daha önce açıkladıkları 5 şarta göre değerlendireceklerini hatırlatan Stano, bu 5 şarttan birinin de kapsayıcılık olduğunu, Taliban ilk adımının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Stano, "Kalıcı hükümetin kapsayıcılık özelliğini yansıtmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının geçen hafta yaptıkları toplantıda üzerinde uzlaşılan 5 şart Taliban'ın diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması şeklinde sıralanmıştı.

AB sözcülerinden Eric Mamer de Afganistan'a insani yardımların yapılması konusunda yetkili makamlarla "operasyonel temas" halinde olacaklarını söyledi.

Mamer, sahada insani yardımlar konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının özellikle uzmanlık sahibi kadın personelinin bu çalışmalarda yer almasını istediklerini belirtti.

Mamer, ayrıca Afganistan'a yapacakları kalkınma yardımlarının daha önce açıkladıkları 5 şarta bağlı olacağının altını çizdi.

Etiketler : avrupa birliği taliban afganistan hükümet
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