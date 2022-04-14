AB Rusya'ya petrol ambargosu uygulayacak!

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14 Nisan 2022 Perşembe 14:01:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 14:05:00

Reuters duyurdu: AB'nin Rusya'ya petrol ambargosu 15 Mayıs'ta başlayacak

Kaynak: Reuters

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Rus petrolüne Avrupa Birliği ambargosunun başlayacağı tarihi belli oldu. Petrol tüccarları Rus petrol alımlarını 15 Mayıs'tan itibaren keseceğini açıkladı.

Petrol tüccarları Rus petrol alımlarını 15 Mayıs'tan itibaren keseceğini iddia edildi. Reuters kaynakları Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına maruz kalmamak için, önde gelen küresel ticaret şirketlerinin Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketlerinden yaptığı ham ve yakıt alımlarını 15 Mayıs'a kadar azaltmayı planladıklarını söyledi.

Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna'dan gelen sivil infaz görüntüleri ardından AB ülkeleri Rus ekonomisini hedef alan yeni yaptırımları gündemine aldı. Önceki gün düzenlenen AB Dışileri Bakanları Toplantısı'nda Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması hakkında "Bu yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Başka neler yapılabileceğini tartışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. AB ülkelerinin Rus petrol ve gazına yönelij yaptırım kararları detayları belli oldu.

PETROL İÇİN KRİTİK TARİH '15 MAYIS'

Reuters, AB ülkelerinin Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketlerinden yapılan ham ve yakıt alımlarını Mayıs ayında azaltmayı planlıyor. Büyük bir Rus petrol alıcısı olan Trafigura tüm yaptırımlara tam olarak uyacağını ifade ederken '15 Mayıs'tan itibaren işlem hacmimizin daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Petrol tüccarları RUSYA UKRAYNA ABD AB
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