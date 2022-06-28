AB, Rusya'nın Ukrayna'da alışveriş merkezine yönelik saldırısını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Saldırı sırasında alışveriş merkezinde yüzlerce sivilin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, son zamanlarda Kiev ve diğer bölgelerdeki sivil binalara ve altyapıya yönelik füze saldırıları da dahil olmak üzere, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillere ve sivil altyapıya yönelik bir dizi saldırı arasındaki alçakça eylemlerden biridir. Sivillerin ve sivil nesnelerin sürekli bombalanması, kesinlikle kabul edilemez ve savaş suçu teşkil ediyor. Bu saldırganlık eylemlerinin ve neden olduğu tüm yıkımlar ile can kayıplarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir."

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya insani, ekonomik, askeri ve sosyal yardımlarına devam edeceği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.