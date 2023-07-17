AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen tahıl anlaşmasını bitirmesini kınadıklarını açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.
Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.
- Fanatik Yahudilerden ırkçı saldırı
- Avrupa sıcaktan kavruluyor
- AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz
- Melbourne Havalimanı iç hatlar terminali güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı
- Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi
- Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu, şartlar uygulanır uygulanmaz geri dönülecek