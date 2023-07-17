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17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:48:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:48:00

AB: Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen tahıl anlaşmasını bitirmesini kınadıklarını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.

Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.

Etiketler : Avrupa Birliği AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
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