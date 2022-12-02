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02 Aralık 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 17:00:00

AB, Rusya yaptırımlarını ihlal edenlere "ortak ceza" uygulayacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yaptırımların ihlaline ilişkin suçları ve uygulanan cezaları bütün üye ülkelerde aynı hale getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ihlalinin birlik ülkelerinin tamamında ortak şekilde cezalandırılmasına yönelik yeni yasal düzenleme teklifini açıkladı.

Teklife göre, AB'nin yaptırımlarının ihlaline ilişkin suçlar ve bunlara uygulanacak cezalar uyumlu hale getirilecek.

Kısıtlayıcı tedbir ihlallerinin bütün üye ülkelerde benzer biçimde soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılmasını sağlayacak ortak AB kuralları uygulamaya konacak.

Oligarkların karmaşık yasal ve mali yapılar aracılığıyla farklı yetki alanlarında sakladıkları varlıkların tespit edilmesi de kolaylaştırılacak.

AB yaptırımlarını ihlale ilişkin suçlar listelenecek.

Yaptırım listesindeki bir kişi, kurum veya kuruluş için veya bunların yararına fon veya ekonomik kaynak sağlanması, fonların dondurulmaması, yaptırım uygulanan kişilerin topraklarına girişine izin verilmesi, AB tarafından yasaklanan 3'üncü ülkelerle işlem yapılması, yasaklanmış veya kısıtlanmış mal veya hizmetlerin ticaretinin gerçekleştirilmesi bunlara finansal veya çeşitli danışmanlık hizmeti sağlanması suçlar listesinde yer alacak.

AB kısıtlayıcı önlemlerinin çevresinden dolaşılması veya delinmesi de suçlar listesinde yer alacak. Bu kapsamdaki suçları işleyen bireye 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Suçlu şirketlere, küresel cirolarının yüzde 5'inden daha az olmayacak seviyede para cezası verilecek.

Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler : avrupa birliği rusya ceza yaptırım
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