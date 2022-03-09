AB: Rusya Ukrayna'yı sivil gözetmeden bombalayacak

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09 Mart 2022 Çarşamba 16:01:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 16:02:00

AB: Rusya, Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'yı da sivil gözetmeden bombalayacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'nın, başta Halep olmak üzere Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'yı da sivil ayrımı gözetmeden bombalayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve savaşın ardından değişen dünyada ve Avrupa'nın güvenlik durumunda AB'nin rolü konulu oturumda konuştu.

AB Temsilcisi, "Rus ordusu bildiği tek şeyi yapıyor. Bunu Halep'te, Suriye'nin tamamında Çeçenistan'da bombalayarak yaptı ve aynısını şimdi Ukrayna'da sivil kayıplar için herhangi bir endişe duymadan yapacak." dedi.

AB'nin Rusya'ya karşı çok tedbir aldığını ancak yine de "yetersiz ve geç" kaldığını söyleyen Borrell, Birliğin Rusya'ya enerji bağımlılığını "karşılıklı bağımlılığın silahlaşması" olarak niteledi.

Borrell, "Kesinlikle Rus gazına bağımlıyız ve yapmamız gereken ilk iş, bundan kurtulmak." diye konuştu.

AB'nin Rusya Merkez Bankasının rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri yasaklamasına atıfta bulunan Borrell, buna rağmen gaza bağımlılığı nedeniyle para akışını durdurmadığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'den akan parayla savaşı finanse etmeye devam ettiğini kaydetti.

Borrell, AB'nin yıl sonu itibarıyla Rusya'ya bağımlılığının üçte ikisini kesme hedefine ilişkin, "Kırım'daki işgali gördüğümüzde Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini biliyorduk ama aslında azaltmak yerine sadece artırdık." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : Avrupa Birliği AB ABD RUSYA UKRAYNA
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