AB, Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak

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29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:09:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:09:00

AB, Rusya seyahat anlaşmasını askıya almaya hazırlanıyor

Kaynak: NTV

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Avrupa Birliği (AB), Rusya seyahat anlaşmasını askıya almaya hazırlanıyor. Anlaşmanın askıya alınması, tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, AB dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta Prag'da yapılacak iki günlük bir toplantıda 2007 AB-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınmasını desteklemeyi planlıyor

Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna yanıt olarak, birkaç üye ülke, bloğa giren Rus vatandaşlarının yasaklanması veya ağır kısıtlamalar için aktif olarak kulis yapıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi gazeteye verdiği demeçte , "Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı, kabul edilebilir olmadığı yönünde bir sinyal göndermeliyiz" dedi.

Anlaşmanın askıya alınması, tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak.

Bir AB yetkilisinin FT'ye aktardığına göre yıl sonuna kadar ek kısıtlamaların kabul edilmesi bekleniyor.

BAZI ÜLKELER HALİHAZIRDA DURDURDU

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya gibi ülkeler Rus vatandaşlarına vize vermeyi çoktan durdurdu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas bu hafta Rus turistlerin ülke için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve seyahat yasağının bazı Rusları Kremlin'e "baskı yapmaya" teşvik edebileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell de dahil olmak üzere diğerleri, Rus gezginlerin tamamen yasaklanmasına karşı çıktılar.

Bloğun, hükümetlerinin eylemleri için sıradan Rusları cezalandırmaması gerektiğini savundular.

Moskova önerilen önlemleri "açık milliyetçilik" ve yabancı düşmanlığı olarak niteledi.

Kremlin, "sağduyu" nun eninde sonunda galip geleceğine dair umudunu da dile getirdi.

Etiketler : AB SBD RUSYA UKRAYNA
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