VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği açıklaması: Sonuçları olur
CHP'li İmamoğlu'na İstanbullulardan sert tepki: Bu işi beceremiyorsunuz!
IMF: Çin ekonomisinde büyüme yavaşladı
Cumhuriyetçi Senatör Tuberville'nin bloke kararına ilişkin Biden: Aptalca
Guterres'in Suriye yardım mekanizmasını tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yürüttüğü bildirildi
"İthalatımızı azaltma, dengeleme gayreti içindeyiz"
13 Temmuz 2023 Perşembe 19:05:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 19:05:00

AB: Müslümanlar, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, Birliğin, Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planları olduğunu belirterek, "AB Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

AB'nin 2 Şubat'ta Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörlüğüne atadığı Lalisse, Brüksel'de gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Lalisse, Avrupa'daki Müslüman topluluğun, çok çeşitli en büyük dini azınlık olduğunu ve Birliğe üye ülkelerde, farklı sayı, yüzde ve kökenlerde Müslümanların bulunduğunu belirterek, "Ancak, kilit nokta, AB Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRET OLGUSUNUN HARİTASINI ÇIKARAK BELGE HAZIRLANMASI ÖNERDİK"

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri hatırlatılarak, İslam karşıtlığıyla mücadelede somut planı olup olmadığı sorusuna ilişkin, Lalisse, "Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planlarımız var." diye konuştu.

Lalisse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, Müslüman karşıtı nefretle mücadele politikalarını farklı sektörlerde, eğitimde, güvenlikte, göçte ve daha birçok istihdam alanında ana akım haline getireceğiz. Çeşitli kurumlarla, sivil toplumla, aktörlerle, vatandaşlarla, uluslararası kuruluşlarla diyaloğu sürdüreceğiz. Kanıta dayalı politikayı devreye sokacağız, vatandaşları ve kurumları Müslüman düşmanlığı olgusuna karşı bilinçlendireceğiz. Bu bağlamda, kendi çalışmama gelince, karar vericilerimize gelecek yılın ortasına kadar Müslümanlara karşı nefret olgusunun haritasını çıkaracak ve çözümler önerecek sonuç belgesi hazırlamaları önerisinde bulunduk."

AB, 2 Şubat'ta 18 aydır boş olan Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörlüğüne Marion Lalisse'yi atamıştı.

AB Komisyonundan atamaya ilişkin yapılan açıklamada, Lalisse'nin AB'ye üye ülkeler, Avrupa kurumları, sivil toplum ve akademiyle birlikte çalışacağı, AB'de bu alanda çalışan kuruluşlar için ana irtibat noktası olacağı aktarılmıştı.

AB, Avrupa'da Müslüman karşıtlığının arttığı bir dönemde bu pozisyonu boş bıraktığı için eleştirilmişti.

Daha önce AB'nin Yemen, Fas, Gana, Moritanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlarında görev alan Fransız Koordinatör Lalisse, Arapça biliyor.

Etiketler : ab AB Koordinatörü Lalisse Müslümanlar
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Aşkın Olayım korosu

Aşkın Olayım korosu
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi
Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

Ağrı Dağı'nda müzik şöleni
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX