AB mahkemesi, Fransız devinin 120 milyon avroluk vergi borcunu sildi

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Engie ve Lüksemburg'un AB Komisyonu'nun vergi cezasına karşı açtığı davada karar açıkladı.

Kararda "AB Komisyonu'nun Lüksemburg'un Engie grubuna yönelik vergi kararları incelemesinde AB yasaları ihlal edildi." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki vergi tedbirlerini değerlendirmesinde ve bunları yasaklanmış kamu desteği olarak sınıflandırılmasında kullanılan referans sisteminde hata yaptığına hükmederek, Komisyonun kararını iptal etti.

AB Komisyonu, 2018 yılında Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetleri nedeniyle 120 milyon avro vergi cezası vermişti.

Lüksemburg'daki vergi uygulamasının AB kamu destekleme kurallarına aykırı olduğunu savunan AB Komisyonu, Engie'ye sağlanan vergi indirimlerin geriye dönük olarak tahsil edilmesini istemişti.