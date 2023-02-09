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09 Şubat 2023 Perşembe 14:50:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 14:50:00

AB liderlerinden Başkan Erdoğan'a mektup

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Türkiye'deki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben mektup yazarak taziye ve dayanışma mesajlarını iletti.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Liderler, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektup yayımladı. Mektupta, "Halkınız yürek parçalayıcı bir çile çekiyor." ifadesini kullanan AB liderleri, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Düşüncelerinin, sevdiklerini kaybedenler ve yakınlarından haber bekleyenlerle birlikte olduğunu belirten AB liderleri, yaralılara acil şifa diledi ve zamana karşı yarışan kurtarma ekiplerinin çalışmaları karşısında saygılarını belirtti.

Liderler, "AB ve üye ülkeler, bu trajedi karşısında Türkiye ve Suriye halkları ile tam dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Depremden hemen sonra hızlıca yardım sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren liderler, AB Komisyonu ve AB dönem başkanı olarak İsveç'in uluslararası toplumdan mali destek toplamak için mart ayında bir bağışçılar konferansı düzenlemek üzere girişimde bulunduğunu hatırlattı.

Liderler, mektupta, "Türk makamlarıyla yakın koordinasyon içinde desteğimizi artırmaya hazırız. Düşüncelerimiz sizinle ve halkınızla birlikte olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ZİRVE BİLDİRİSİNDE DEPREM BÖLÜMÜ

AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde de depremlere yer verildi. Bildirinin bu bölümü, liderler tarafından kabul edildi ve yayımlandı.

Bildirinin, "Türkiye ve Suriye'deki deprem" başlıklı bölümünde, başsağlığı ve dayanışma ifadeleri yer aldı.

AB'nin sarsılmaz dayanışması kapsamında Türkiye'ye 1600 kişilik arama ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedilen bildiride, AB'nin yardımları artırmaya hazır olduğu, AB liderlerinin bağışçılar konferansı düzenlenmesi girişiminin memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Bildiride, Suriye'deki depremzedeler için de insani erişimin sağlanması konusunda herkese çağrı yapıldığı, insani çabaların desteklenmesi için ilave kaynaklar ayrıldığı, BM himayesinde insani yardımların hızlıca gönderilmesi için çağrıda bulunulduğuna yer verildi.

Etiketler : avrupa birliği recep tayyip erdoğan mektup taziye dayanışma deprem

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