AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada

Liderler temel Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yaklaşık 18 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlayamayınca bugün tekrar toplandı.

Zirvede, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler belirlenmeye çalışılıyor.

AB Komisyonu Başkanlığı için Timmermans'ın ismi geçiyor



Yoğunluklu olarak Sosyal Demokratların (S&D) liste başı adayı ve halihazırda AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hollandalı Frans Timmermans'ın ismi AB Komisyonu Başkanlığı için zikredilirken, AB Konseyi Başkanlığı için Dünya Bankası Üst Yöneticisi Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, AP Başkanlığına Avrupa Halk Partisinin (EPP) liste başı adayı Alman Manfred Weber, AB Yüksek Temsilcisi için de liberallerden Danimarkalı Margrethe Vestager, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in isimleri geçiyor.

Liderleri en fazla zorlayan konunun 2014'te Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu Başkanı atanması sağlayan "Spitzenkandidat" sistemi olduğu düşünülüyor. AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının başkan atanmasını öngören sistemi, parlamentodaki birinci siyasi grup olan EPP, müzakereleri tıkamak pahasına tekrar uygulamak istiyor. Ancak liste başı adayı Weber'in destek görmemesi ve EPP'nin oy kaybetmiş olması, "Spitzenkandidat" sistemini zora sokuyor.

Zirve öncesi basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Herkesin tutumunda biraz değişikliğe gitmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bir anlaşma sağlanabilir. Bugüne neşeli ve kararlı bir zihinle başlıyorum." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise "AB Komisyonu Başkanlığına bir kadının atanmasından memnuniyet duyarım." açıklamasında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedor Sanchez, Timmermans'ın AB değerlerini ve anlaşmalarını desteklediği için eleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Frans Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasını destekliyoruz." dedi.

Vişegrad'dan Timmermans'a ret



Vişegrad ülkeleri olarak bilinen Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya, hukukun üstünlüğü ve göç politikalarını ön plana çıkaran Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasına sıcak bakmıyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, göç konusundaki görüşleri ve bölgeye yönelik olumsuz tutumu nedeniyle Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Vişegrad grubunun müzakereler boyunca Timmermans'ın adaylığına karşı çıktığına dikkati çeken Babiş, "Fransa, İspanya, Hollanda ve Almanya'nın liderleri, Vişegrad grubunun 21 saat boyunca bu adamın AB Komisyonu Başkanı olmasını engellemek için uğraştığını neden anlamıyor?" sorusunu yöneltti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck de müzakerelerde coğrafi dengenin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ancak daha da önemlisi, Avrupa'nın değiştiğini kabul eden açık fikirli ve kalpli adayların desteklenmesi." diye konuştu.

(AA)