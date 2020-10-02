AB, Libyalı iki siyasetçiye yaptırımları kaldırdı
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB), Libya'daki Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Nuri Ebu Sehmen'i ülkede çözümü yapıcı biçimde destekledikleri için yaptırım listesinden çıkarma kararı aldı.
AB Konseyi, Libya konusunda Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Nuri Ebu Sehmen'in kısıtlayıcı tedbir uygulanan kişiler listesinden çıkarıldığını açıkladı.
Salih ve Sehmen'e Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2016 yılından beri seyahat yasağı uygulandığı ve mal varlıklarının dondurulduğu anımsatılan açıklamada, Salih'in ülkede siyasi çözümü yapıcı biçimde desteklediği, Sehmen'in de siyasi süreçte son dönemde bir rol oynamadığı için yaptırım listesinden çıkarıldığı kaydedildi.
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