AB Kovdi-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

AB Kovdi-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamaya göre, ilaç firması Roche tarafından "casirivimab/imdevimab" etken maddeli Ronapreve için yapılan başvurunun incelenmesi tamamlandı.

İlaç yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda COVID-19 tedavisi için kullanılabilecek.

HASTALIĞIN ÖNLENMESİNDE DE KULLANILABİLECEK

Açıklamada, ilacın ayrıca 12 yaş ve 40 kilo üzerindeki ergenlerde COVID-19 hastalığının "önlenmesinde" de kullanılabileceğinin altı çizildi.

Celltrion adlı ilaç firmasının "regdanvimab" etken maddeli Regkirona adlı ilacını da değerlendiren EMA, ilacın yetişkinlerde Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu.

EMA'DAN OLUMLU GÖRÜŞ ALAN İLK MONOKLONAL ANTİKOR İLAÇLAR

Ronapreve ve Regkirona, EMA'dan olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları oldu. İlaçlar hakkındaki verilerin, hastaneye yatışlar ve ölümlerde ciddi azalma gösterdiği belirtildi.

EMA, Haziran 2020'de de "remdesivir" etken maddeli Veklury adlı antiviral ilacın COVID-19 tedavisinde kullanımını tavsiye kararı almıştı.

EMA'nın kararı tavsiye niteliği taşıyor. İlaçların pazar onayı EMA'nın tavsiyeleri sonucunda AB Komisyonunca veriliyor.