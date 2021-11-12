Türkiye'yi köşeye sıkıştırma hamleleri

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12 Kasım 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 14:30:00

AB Konseyi, Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırımlarını 1 yıl daha uzattı

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Türkiye'ye yönelik kuşatma çabaları artarak sürüyor. Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle aldığı yaptırım kararını bir yıl daha uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzattı.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki izinsiz sondaj faaliyetlerine karşı yanıt olarak uygulanan kısıtlayıcı tedbir çerçevesinin gözden geçirilmesinin ardından Konsey, bugün rejimi 12 Kasım 2022'ye kadar bir yıl uzatma kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin 'izinsiz sondaj faaliyetlerinde dahli olan kişi ve kurumlara ait mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları gibi yaptırımlar uygulayabilecek durumda olacağı' kaydedildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

AB ile Yunanistan-Güney Kıbrıs ikilisi, Türkiye'yi denizlerdeki faaliyetlerinden ötürü 'provokasyonla' suçluyor.

Etiketler : ab türkiye yaptırım
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