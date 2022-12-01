AB Konseyi Başkanı Michel: Şi'yi Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdım
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdığını kaydetti.
Çin'e yaptığı ilk ziyarette Şi ile görüşmesinin ardından başkent Pekin'de basın toplantısı düzenleyen Michel, AB'nin jeopolitik, ekonomik ve küresel sınamalarla ilgili tutumunu ilettiğini belirterek, "Çin'le iletişim kanallarının açık kalmasını sağlamalıyız." dedi.
Ukrayna'daki savaşla ilgili Michel, "Başkan Şi'yi BM Anlaşmasına saygı duyması için Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdım." ifadesini kullandı.
Sincan Uygur Özerk Bölgesiyle ilgili insan hakları, temel özgürlükler ve azınlık hakları konusunu da gündeme getirdiğini aktaran Charles Michel, "Bu Çin'in içişlerine karışmak değil. Bu, BM tarafından on yıllardır üzerinde anlaşılmış ilkeleri sürdürmekle ilgili. Bu Hong Kong için de geçerli." diye konuştu.
Michel, Tayvan konusunu da görüştüklerini dile getirirek, AB'nin "tek Çin" politikasına bağlılığını da vurguladığını bildirdi.
İklim değişikliği, gıda ve enerji krizi gibi konularda birlikte çalışma gerekliliğine vurgu yapan Michel, Kovid-19 salgınından kurtulmanın ortak bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.
AB Konseyi Başkanı Michel, Şi'ye Avrupa'da üretilen aşıların vaka ve ölümlerin sayısını ciddi ölçüde azaltmada etkili olduğu mesajını verdiğini sözlerine ekledi.
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