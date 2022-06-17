AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli

AB Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi
AB Komisyonu, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.
AB Komisyonu, Ukrayna gibi Moldova'ya da "aday ülke" statüsü verilmesini, Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini istedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya AB üyeliğine aday statüsü verilmesi için teklifte bulunduğunu ve bu teklifin Ukrayna'nın bazı reformlara gideceği varsayımı ile yapıldığını söyledi.
von der Leyen Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna, arzusunu ve Avrupa değerlerine ve standartlarına uygun yaşama kararlılığını açıkça göstermiştir" dedi.
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